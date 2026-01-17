2025年に売れたモバイルバッテリーTOP10、AnkerがTOP3独占
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
3位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
6位 PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）
7位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
8位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイト
DE-C38-10000WH（エレコム）
9位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）
10位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
