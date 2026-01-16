東京都は公式アプリ「東京アプリ」で、15歳以上の都民1人あたりに1万1000円相当のポイントを付与するキャンペーンを2月2日から開始すると発表しました。東京アプリに付与されるポイントは1万1000円相当で、民間決済事業者を通じて買い物などに利用できます。対象は、15歳以上の都民でマイナンバーカードによる本人確認が必要となります。物価高対策の一環として実施されるもので期間は2月2日から来年4月1日までということです。