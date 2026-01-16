スポニチスポニチアネックス

サッカー日本代表 2026年W杯事前合宿をメキシコのモンテレイで開催へ

  • サッカー日本代表が2026年W杯北中米大会に向けた事前合宿の最終調整を発表
  • メキシコのモントレイでキャンプをする方向で最終調整しているという
  • モンテレイはチュニジアと対戦する1次リーグ第2戦の会場で酷暑が懸念材料だ
