日本サッカー協会(JFA)は15日、2025ナショナルトレセン女子U-14後期メンバー39人を発表した。「高いレベルの指導と環境を提供することで、選手同士の刺激を通じて個の育成を図ることを目的」とするこの活動は、今年度より女子も男子と同様に年3回の開催に変更。今回はJヴィレッジで1月22日から同25日まで行う。JFAは期間中に実施されるトレーニングマッチのアーカイブ配信を予定しているという。以下、参加選手▽GK谷口瑚葉(ノ