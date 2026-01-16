¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó½÷»ÒU-14¸å´ü¥á¥ó¥Ð¡¼39¿Í¤¬·èÄê!! ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï15Æü¡¢2025¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó½÷»ÒU-14¸å´ü¥á¥ó¥Ð¡¼39¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³¤È´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î»É·ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¡×¤È¤¹¤ë¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê½÷»Ò¤âÃË»Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ¯3²ó¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¡£º£²ó¤ÏJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç1·î22Æü¤«¤éÆ±25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£JFA¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»²²ÃÁª¼ê
¢¦GK
Ã«¸ý¸êÍÕ(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
°æËÜÊâ(CF.HANW@PRINCESA U15)
´îÅÄçõ²Â(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
ºäÅÄ°áÃÎ²Ö(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
¿¢ÌÚ°¦Î°(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¢¦FP
¼ÆÅÄ³ð¼Â(ASCËÌ³¤Æ»¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)
Ã°Ìîè½¡¹ºÌ(ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì°°ÀîU-15)
äÆÎÓ°ÉºÚ(¥ê¥Ù¥í¹°Á°SC¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì)
ÃæÅÄÍ¥º»(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
¾®ÅÄ°ª²»(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
Â¼¾åÁÕ±©(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
Ê¿Ìî¾ÐÈÁ(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
Ã¤Èø´ÄÆá(ÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥ÖU-15)
ÎÓÍö²Ö(Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¥¹¥¿¡¼¥Á¥¹/JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºæ)
²ÃÆ£ºéÎÐ(Æ£»Þ½ç¿´¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖJr¥æ¡¼¥¹)
»°±ºÍþ²»(FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë.MIMOSA)
À¥¸ÍÈþÎ¤(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
Ãæ¸¶±ð¸÷(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
À¾ÅÄè½Ç¸(RESC GIRLS U-15/JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºæ)
¶¶ËÜ³¤Æä(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
ÂíËÜºÚÇµ²Ö(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
²¬ÅÄ¿¿ÈÁ(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
×¢À¥¶×±©(RESC GIRLS U-15/JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºæ)
µûËÜÊæÇµ²Ö(»³¸ýU-15)
¹âÌÚ¿´ºÚ(BESFORT Jr¥æ¡¼¥¹)
ÍÂ¼ºéÌí(¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÅ·Áð)
¿·Âð¸Õ½Õ(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô)
¹âÈª´õ¡¹²Ö(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
ÎÐÀî¿¿À¸(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
±§º´ÈþÑÛ¡¹°¦(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
²ÏÌî·°»Ò(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
Â¼¾åµ±À±(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¾åÅÄºÌÍÕ(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
ÎëÌÚ¼ëè½(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
»°¾å¤µ¤¯¤é(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¾®ßÀºÌ¿´(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
²ÃÇ¼ÎÜÆà(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¹âß··Ã²Æ(FA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
ÂçÞ¼²ê°Í(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
