by Sumudu Mohottige/Íû µ¨ðÃÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¤Ç¤¢¤ëTSMC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢iPhone¤äMac¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥Á¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤¤òTSMC¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëApple¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¸ÜµÒ¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎAI¥Ö¡¼¥à¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Apple¤¬TSMC¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆNVIDIA¤È¶¥¹ç¤·¡¢¥Á¥Ã¥×À¸»ºµòÅÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥«¥ë¥Ñ¥ó»á¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple is Fighting for TSMC Cap