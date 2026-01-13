歌手の荻野目洋子さんが2026年1月11日にXに懐かしネタを投稿し、ファンの反応に対する応答が称賛を集めている。「昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味」発端となったのは、荻野目さんが11日にXで、ライブ帰りの新幹線で、スタッフが「荻野屋」の釜めしを用意してくれたことを報告したこと。その際、荻野目さんは、「昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味」と明かしつつ、「変わらない美味しさに感動しまし