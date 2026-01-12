鹿島アントラーズは12日、「2026新体制発表会」を開催した。2025シーズンの明治安田J1リーグでは、9年ぶり9度目の優勝を果たした王者・鹿島。鬼木達監督が率いて1年目のシーズンで、待望のタイトルを手にし、再び常勝軍団としての歩みを始めることとなる。しかし、今オフは積極的な補強には動かず、新体制発表会時点では新加入選手が5名。さらに、移籍組は1人もおらず、大卒2名、ユース昇格1名、前倒しのプロ契約2名という異例