北海道・日高町で経営する飲食店の壁の中に、女性の遺体を遺棄した疑いで49歳の男が逮捕されました。日高町の飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）は、2025年12月31日ごろ、経営する飲食店の壁の中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。1月1日に、20代女性の行方がわからなくなっていると祖母から通報があり、警察が捜索していましたが、10日、店舗内の板でふさがれた壁の穴の中で遺体を発見しました。松倉容疑者は「死体を隠