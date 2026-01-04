年末年始で疲れた胃腸をやさしくいたわる〈みぞれ鍋〉。淡泊なたらは、火を入れるほどにだしがにじみ出て、思わず「うんうん」とうなずきたくなるおいしさ。大根をたっぷりすりおろして煮汁に加えれば、口当たりはふんわり軽く、1/2本分も自然と食べすすめられます。ごちそう続きの口とお腹も、ほっと一息つく鍋です。『たらのたっぷりみぞれ鍋』のレシピ材料（2人分）生たらの切り身……2切れ 大根……1/2本（約500g） 水菜……小