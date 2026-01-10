第104回全国高校サッカー選手権大会・準決勝が10日に行われ、尚志（福島）と神村学園（鹿児島）が対戦した。準々決勝で帝京長岡（新潟）を1−0で下した5大会連続16回目の出場の尚志と、倉中悠駕が4得点を挙げて日大藤沢（神奈川）を4−1で下した2大会ぶり12回目の出場の神村学園による初の決勝進出を狙うチーム同士の一戦となった。なお、両チームは昨夏に行われた令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（イン