J1町田の日本代表FW相馬勇紀（28）が8日、午（うま）年のW杯イヤーでの大活躍を誓った。この日、練習後に今年初の取材対応。名字由来netによる今年の干支（えと）にちなんだ「午」や「馬」が入った名字の全国人数で「相馬」が2位にランクインしたことを知らされると、ニヤリと笑いながら「活躍するわ。もう、俺の年にする。頑張る！」と誓った。始動2日目のこの日はインターバル走からミニゲームまで約1時間半、軽快に動いた。