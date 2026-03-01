プロ初FK弾を決めた東京VのDF吉田泰授東京ヴェルディは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で横浜F・マリノスとアウェーで対戦し、2-3で敗れた。この試合でDF吉田泰授がリーグ戦2試合連続ゴールとなる直接フリーキック弾を決めて「そんな左足持ってたんか」など注目を集めている。前節FC町田ゼルビア戦でプロ初ゴールとなるヘディング弾を決めた吉田。横浜FM戦の試合終了間際の後半46分には、直接フリーキックを左足シュー