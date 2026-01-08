FA移籍の桑原の人的補償DeNAは8日、西武にFA移籍した桑原将志外野手の人的補償として、古市尊（ふるいち・たける）捕手を獲得したことを発表した。23歳の古市は2021年育成選手ドラフト1位で四国IL徳島から西武入り。2023年4月に支配下登録されて29試合に出場した。昨季は10試合に出場して打率.444（18打数8安打）。2軍では40試合に出場して打率.276、0本塁打7打点だった。西武は昨秋のドラフトで小島大河捕手（明大）を1位指