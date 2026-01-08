回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年1月9日（金）より全国の店舗にて、六つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」を販売する。“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”に応募できるピック付きの盛り合わせで、店内飲食限定メニューとして提供される。“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”は対象商品に付属するピック裏面の二次元コードから抽選に参加でき、スシローで使用できるデジタルお食事券