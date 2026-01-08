【スシローお年玉キャンペーン】5,000円分の食事券が当たる「六福彩り盛り」が登場 / 1月9日から
回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年1月9日（金）より全国の店舗にて、六つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」を販売する。“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”に応募できるピック付きの盛り合わせで、店内飲食限定メニューとして提供される。
“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”は対象商品に付属するピック裏面の二次元コードから抽選に参加でき、スシローで使用できるデジタルお食事券5,000円分が2,000人に当たる。応募期間は1月9日から1月25日まで。販売予定総数47万食が完売次第終了。
〈商品概要〉
◆六福彩り盛り
価格：税込1,080円〜
販売期間：2026年1月9日（金）〜販売予定総数47万食が完売次第終了
内容：
縁起の良い六つの福ネタを集めた盛り合わせ。内容は、とろ煮穴子（末長い活躍）、天然車えび（健康・長寿）、かに身包み 数の子バラコのせ（勝利と成功）、数の子（家族円満）、明石だこ（多くの幸せ）、伊達巻ロール（学問成就）。
「六福彩り盛り」
※店内飲食限定
※店舗によって価格が異なる。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがない。
〈キャンペーン概要〉
■キャンペーン応募期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）
対象商品「六福彩り盛り」には、抽選に参加できるピックが付属。ピック裏面の二次元コードから抽選サイトにアクセスし、シリアルナンバーを入力することで応募できる。
キャンペーンに応募できるピック
抽選で2,000人にスシローで使用できるデジタルお食事券5,000円分が当たるほか、応募者全員に2026年1月26日（月）〜2月28日（土）の期間中何度でも使える5％割引券が付与される。
※5％割引券は1会計につき1回限り有効。
※5％割引券は「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」対象外。
※5％割引券は他の特典、サービス、割引、お食事券との併用不可。、お年玉キャンペーンのデジタルお食事券と株主優待券は併用可能。