「BCNランキング」2025年12月22日〜28日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位moto g05（Motorola Mobility）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位moto g66j 5G（Motorola Mobility）7位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）8位