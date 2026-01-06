「#上手いとか下手とかそういうのは関係なく自分が気に入っている写真」のハッシュタグと共にXに投稿された1枚の写真が、見る人の度肝を抜いています。写っているのは、じゃれ合う2匹のシベリアンハスキー。しかし、その表情は「かわいい」というよりは……「凄まじい」！？互いに限界まで口を大きく開け、まるで怪獣映画のワンシーンのような迫力を醸し出しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この衝