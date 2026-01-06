新幹線に乗車中、隣の席の男性の腕が肘置きを越えて女性の身体に接触したーー。そんな男性に不快感を示す女性のポストが、Xで話題になりました。ポストと共に投稿された画像には、アームレストを越えて投稿者の座席と思われるスペースに隣席の男性の腕が大きくはみ出している様子が写っていました。この投稿に対して、SNS上では同様の体験をしたという女性から、「脇腹とか腕に当ててくる」「膝が大きくはみ出していて不快」「痴漢