こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「メイクをしてもなんだか顔がぼやけて見える」とお悩みではありませんか？その原因は、眉がぼんやりしているせいかもしれません。今回は、40代の筆者が実際にしている、ぼんやり眉のリカバリーテクニックをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら顔がぼやける眉の原因はココ！年齢を重ねると、それでなくても顔がぼんやりしがち。適当に描いた眉では、ぼんやり感にますます拍車がかかっ