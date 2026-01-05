´é¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¸¶°ø¤ÏÈý¤Ë¥¢¥ê¡ª40Âå¤ÎÈý¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Æ¥¯

¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸Å²ìÎáÆà¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«´é¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ªÇº¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Èý¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤ÎÉ®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤êÈý¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

´é¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëÈý¤Î¸¶°ø¤Ï¥³¥³¡ª

Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â´é¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¬¤Á¡£Å¬Åö¤ËÉÁ¤¤¤¿Èý¤Ç¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê´¶¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹Çï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£

¤Ü¤ó¤ä¤êÈý¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¡ÌÓÎ®¤ì¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¥Ü¥µ¥Ü¥µ

­¢Èý¿¬¤¬¤Ï¤Ã¤­¤êÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤

­£ÈýÆ¬¤¬Èý¿¬¤è¤êÇ»¤¤

¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ü¥µ¥Ü¥µÈý¤Ï¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë

¿²¤°¤»¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÈ±¤À¤È¤­¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Èý¤âÌÓÎ®¤ì¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤º¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¥­¥ì¥¤¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈý¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÈýÆ¬¤Ï¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈýÃæ¤ÏÈý»³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Èý»³¤«¤é¤ÏÈý¿¬¤ÎÀèÃ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤È¥­¥ì¥¤¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£

Çö¤¤Èý¿¬¤Ï¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ç1ËÜ¤º¤ÄÉÁ¤­Â­¤¹

Èý¿¬¤¬Çö¤¯¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¡¢°ú¤­Äù¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤â¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ç¤â¡¢Èý¿¬¤À¤±¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èý¿¬¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬À°Á³¤È¤·¤Þ¤¹¡£

Á´ÂÎ¤ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¥ê¥­¥Ã¥É¤ÇÈý¿¬¤òÉÁ¤­Â­¤¹¤È¡¢¤¯¤Ã¤­¤ê´¶¤¬É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¡£¥­¥ê¥Ã¤È¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò»Ä¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×01 ¥­¥ã¥á¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê12·î²¼½ÜÈ¯Çä¡¢ÀÇ¹þ693±ß¡Ë¡£3¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎÈý¤¬ÉÁ¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ÎÈý¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ÇÈý¿¬¤òÉÁ¤¯¤È¤­¤Ï¡¢1ËÜ¤º¤ÄÌÓ¤òÉÁ¤­Â­¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉ®¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÓ¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃúÇ«¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£

Èý¿¬°Ê³°¤Ë¤âÌÓ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËËä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ï¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡Ö¥Ó¥ë¥À¥Ö¥í¥¦¡×06 ¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÀÇ¹þ1,969±ß¡Ë¡£Èý¿¬¤äÂ­¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢¼«Èý¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤¯¤Ã¤­¤ê¤ÈÇ»¤¯ÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±È©¤«¤éÎ¥¤·¤Æ·Ú¤¯¿¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Èý¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÈýÆ¬¤¬Èý¿¬¤è¤êÇ»¤¤¤È¤­¤Ï¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÌÀ¤ë¤µ¥¢¥Ã¥×

Æ¬¤ÈÈý¿¬¤Î¿§¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈýÆ¬¤Î¤Û¤¦¤¬Ç»¤¤¤È¡¢¿§¥à¥é¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Èý¤òÉÁ¤¯¤È¤­¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç»Ã¸¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

ÈýÆ¬¤Î¿§¤òÇö¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ï¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÈýÆ¬¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÈýÆ¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ë¥Ê¥½¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¶¥ê¡¼¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×01 Tender Brown¡ÊÀÇ¹þ3,300±ß¡Ë¡£Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÌÓÎ®¤ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥­¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÌÀ¤ë¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢1ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£

ºÇ¸å¤Ë¡¢Before¡¦After¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èý¤Î¤Ü¤ó¤ä¤ê´¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤â°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£