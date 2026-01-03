女優の吉岡里帆（32歳）が1月2日、自身のInstagramを更新。新年の挨拶をしている。吉岡はこの日、「明けましておめでとうございます」と挨拶し、「今年の初仕事は“はじめてのおつかい”見守り隊です。番組の大ファンだったので嬉しかったなぁ…子供達の凄まじい頑張りと、親御さん達の多大なる想いが詰まった最高の番組です」とコメント。そして「今年もよろしくお願いします！」とつづった。