おととい、茨城県水戸市のアパートで31歳の女性が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、警察は、女性の首に刺し傷などがあったことから殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。おととい午後7時ごろ、水戸市加倉井町のアパートで、小松本遥さん（31）が自宅の玄関で血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡しました。水戸警察署 小泉辰也署長「発見状況およびこれまでの捜査結果から、本件を殺