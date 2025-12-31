¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¸µ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é12¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï5Âç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¡£ÆÀÅÀÌÌ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤