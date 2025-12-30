¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£·£°¡Ë¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯Ç¯Ëö£¶»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤ó¤Þ£Ö£ÓÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¼ÁÌäÀÕ¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤«¤é¡Öº£¤Ç¤â½÷À­¤È£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¡¢¹Ô¤¯¡£¸Ä¼¼¤ÎÎÁÍý²°¤µ¤ó¤ä¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö£Å£Ø£É£Ô