¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬30Æü¤Þ¤È¤á¤¿Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ìÌÃÊÁ¤Î2025Ç¯¤Î³ô²ÁÇ¯´ÖÆ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤È¡¢Â¤Á¥¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ËÍí¤à¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼À½Â¤¤Î¥­¥ª¥¯¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡£¶ÈÀÓ³ÈÂç´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤¤ò½¸¤á¤¿¡£AI¼ûÍ×´üÂÔ¤«¤é¡¢4°Ì¤Ë»°°æ¶âÂ°¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Ø