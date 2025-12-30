「日曜劇場」が上位独占2025年が終わる。この1年、どんなドラマが観られたのか？全話平均視聴率のベスト10作品を振り返ってみたい。トップは賛否両論あった作品だ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】朝ドラ視聴率ワースト1位のヒロインは？今年放送された民放の全連続ドラマの期間平均視聴率を割り出した。その数字が高い順に並べた。使ったデータはビデオリサーチの個人視聴率である。