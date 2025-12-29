スキンケア用品や化粧品、タオル、ドライヤー……限られたスペースがゆえに物があふれがちな洗面所。お片付け習慣化コンサルタントの西崎彩智さんは「お金の貯まらない家の洗面所は、とにかく物が多いので、掃除がしにくい。自分の暮らしには何が必要で、実は何が不要なのかを見極めることが大切だ」という――。写真＝iStock.com／MTStock Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MTStock Studio■お金の貯まらない家の