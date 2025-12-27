カルディコーヒーファームは、2026年の初売りにあわせて、3種類のコーヒー福袋を発売する。販売は店頭およびオンラインストアで実施。オンラインストアでは2026年1月1日午前10時から販売を開始する。店頭販売については、店舗ごとに販売日や取り扱い商品が異なるため、事前に各店舗での確認を呼びかけている。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉コーヒー福袋 人気セット(3,000円)〈2〉ドリップコーヒー福袋(3,500円)〈3