【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き

カルディコーヒーファームは、2026年の初売りにあわせて、3種類のコーヒー福袋を発売する。

販売は店頭およびオンラインストアで実施。オンラインストアでは2026年1月1日午前10時から販売を開始する。

店頭販売については、店舗ごとに販売日や取り扱い商品が異なるため、事前に各店舗での確認を呼びかけている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉コーヒー福袋 人気セット(3,000円)

〈2〉ドリップコーヒー福袋(3,500円)

〈3〉コーヒー福袋 豪華セット(6,000円)

■コーヒー福袋 人気セット(3,000円)

内容

・ニューイヤーブレンド2026(200g)

・ブルーマウンテンブレンド(200g)

・ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区(200g)

・オリジナルバッグ

カルディ「コーヒー福袋人気セット」

新年にふさわしい華やかな香りと豊かな甘さの「ニューイヤーブレンド2026」、香りと味わいのバランスに優れた「ブルーマウンテンブレンド」、しっかりとした苦味とダークチョコレートのような風味が特長の「ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区」を詰め合わせた定番人気のセット。

バッグはブルーを基調としたシンプルなデザインで、立体感のあるエンボス加工の「KALDI」ロゴがアクセント。バッグの大きさ(約)は、縦24×横33×マチ13cm、持ち手30cm。

カルディ「コーヒー福袋人気セット」バッグ

■ドリップコーヒー福袋(3,500円)

内容

・ニューイヤーブレンド2026(6杯分)

・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(6杯分)

・ブルーマウンテンブレンド(6杯分)

・タイドイトンコーヒー(6杯分)

・パナマ ゲイシャ(4杯分)

・オリジナルバッグ

カルディ「ドリップコーヒー福袋」

この時期限定のブレンドを含む、全5種類・計28杯分のドリップコーヒーを楽しめるアソートセット。気分やシーンに合わせて飲み比べができるのも魅力だ。

バッグは軽量で耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用し、手持ち・肩掛けの2WAY仕様。バッグの大きさ(約)は、縦37×横39×マチ10cm、持ち手30cm、肩掛け64cm。

カルディ「ドリップコーヒー福袋」バッグ

■コーヒー福袋 豪華セット(6,000円)

内容

・ブルーマウンテンNo.1(200g)

・モカマタリ(200g)

・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(200g)

・オリジナルバッグ

カルディ「コーヒー福袋豪華セット」

ジャマイカ輸出規格の最高等級豆を100%使用した「ブルーマウンテンNo.1」をはじめ、赤ワインを思わせる華やかな香りの「モカマタリ」、ドライフルーツや黒糖のような濃厚な甘さが特長の「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」を詰め合わせた福袋。

バッグはコーヒー豆をモチーフにしたキルティングデザインで、内ポケット付き。バッグの大きさ(約)は、縦23×横30×マチ12cm、持ち手35cm。

カルディ「コーヒー福袋豪華セット」バッグ

なお、店頭販売の一部店舗では引換券の配布を行う場合がある。引換券の有無や配布時間・場所は店舗によって異なるため、詳細は各店舗での確認が必要となる。

■カルディコーヒーファーム 福袋詳細