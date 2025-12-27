【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き
カルディコーヒーファームは、2026年の初売りにあわせて、3種類のコーヒー福袋を発売する。
販売は店頭およびオンラインストアで実施。オンラインストアでは2026年1月1日午前10時から販売を開始する。
店頭販売については、店舗ごとに販売日や取り扱い商品が異なるため、事前に各店舗での確認を呼びかけている。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉
〈1〉コーヒー福袋 人気セット(3,000円)
〈2〉ドリップコーヒー福袋(3,500円)
〈3〉コーヒー福袋 豪華セット(6,000円)
内容
・ニューイヤーブレンド2026(200g)
・ブルーマウンテンブレンド(200g)
・ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区(200g)
・オリジナルバッグ
カルディ「コーヒー福袋人気セット」
新年にふさわしい華やかな香りと豊かな甘さの「ニューイヤーブレンド2026」、香りと味わいのバランスに優れた「ブルーマウンテンブレンド」、しっかりとした苦味とダークチョコレートのような風味が特長の「ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区」を詰め合わせた定番人気のセット。
バッグはブルーを基調としたシンプルなデザインで、立体感のあるエンボス加工の「KALDI」ロゴがアクセント。バッグの大きさ(約)は、縦24×横33×マチ13cm、持ち手30cm。
カルディ「コーヒー福袋人気セット」バッグ■ドリップコーヒー福袋(3,500円)
内容
・ニューイヤーブレンド2026(6杯分)
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(6杯分)
・ブルーマウンテンブレンド(6杯分)
・タイドイトンコーヒー(6杯分)
・パナマ ゲイシャ(4杯分)
・オリジナルバッグ
カルディ「ドリップコーヒー福袋」
この時期限定のブレンドを含む、全5種類・計28杯分のドリップコーヒーを楽しめるアソートセット。気分やシーンに合わせて飲み比べができるのも魅力だ。
バッグは軽量で耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用し、手持ち・肩掛けの2WAY仕様。バッグの大きさ(約)は、縦37×横39×マチ10cm、持ち手30cm、肩掛け64cm。
カルディ「ドリップコーヒー福袋」バッグ■コーヒー福袋 豪華セット(6,000円)
内容
・ブルーマウンテンNo.1(200g)
・モカマタリ(200g)
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(200g)
・オリジナルバッグ
カルディ「コーヒー福袋豪華セット」
ジャマイカ輸出規格の最高等級豆を100%使用した「ブルーマウンテンNo.1」をはじめ、赤ワインを思わせる華やかな香りの「モカマタリ」、ドライフルーツや黒糖のような濃厚な甘さが特長の「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」を詰め合わせた福袋。
バッグはコーヒー豆をモチーフにしたキルティングデザインで、内ポケット付き。バッグの大きさ(約)は、縦23×横30×マチ12cm、持ち手35cm。
カルディ「コーヒー福袋豪華セット」バッグ
なお、店頭販売の一部店舗では引換券の配布を行う場合がある。引換券の有無や配布時間・場所は店舗によって異なるため、詳細は各店舗での確認が必要となる。