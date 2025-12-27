合同会社の与信判断に悩むケースが多い――。事業会社の審査担当が耳打ちする。グローバルに展開する有名企業は合同会社の形態で日本法人を設立しているが、情報公開性は高くない。さらに、最近の倒産事例を調べると、興味深い結果がみえてくる。2025年1-11月に設立5年未満で倒産した合同会社の割合は、株式会社の3倍超と際立って多い。合同会社に何が起こっているのか。背景を探った。合同会社は2006年5月の会社法改正で