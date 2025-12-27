¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¡¢ÀßÎ©5Ç¯Ì¤Ëþ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡¡¡Á µ¯¶ÈÂ¥¿Ê¤â»ö¶È·ÑÂ³¤Ë²ÝÂê ¡Á
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÍ¿¿®È½ÃÇ¤ËÇº¤à¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡½¡½¡£»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¿³ººÃ´Åö¤¬¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÍÌ¾´ë¶È¤Ï¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î·ÁÂÖ¤ÇÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ðÊó¸ø³«À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÎÅÝ»º»öÎã¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£2025Ç¯1-11·î¤ËÀßÎ©5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3ÇÜÄ¶¤ÈºÝÎ©¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï2006Ç¯5·î¤Î²ñ¼ÒË¡²þÀµ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤²ñ¼Ò·ÁÂÖ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎLLC¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¤â´Ê°×¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢³ô¼çÁí²ñ¤âÉÔÍ×¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤ÎÀßÎ©¿ô¤Ï¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Î´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡Ê1-12·î¡Ë¤Î¿·ÀßË¡¿Í15Ëü3,938¼Ò¡ÊË¡¿Í³ÊÌä¤ï¤º¡Ë¤ÎÌó3³ä¡Ê¹½À®Èæ27.3¡ó¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë4Ëü2,107¼Ò¤¬¹çÆ±²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö³«¶ÈÎ¨5¡ó¤ò²¤ÊÆÊÂ¤ß¤Î10¡ó¤Ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¯¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤òº¬Äì¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÏ¶È¸å¤Îºß¤êÊý¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£²ñ¼ÒÊ¬³ä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼êË¡¤¬°ìÉô¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼ÂÂÖ¤¬Ë³¤·¤¯Â¸ºß³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
Áý¤¨¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º
¡¡2025Ç¯1-11·î¤Î¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ï374·ï¤À¤Ã¤¿¡£Áý²ÃÎ¨¤Ï5.6¡ó¤ÇÁ´ÂÎ2.2¡óÁý¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤À¡£¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¶ÈÎò¤ÎÀõ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡374·ï¤ò¶ÈÎòÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢1Ç¯Ì¤Ëþ¤¬5·ï¡Ê¹½À®Èæ1.3¡ó¡Ë¡¢1Ç¯°Ê¾å5Ç¯Ì¤Ëþ¤¬129·ï¡ÊÆ±34.4¡ó¡Ë¤Ç¡¢5Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¹ç·×¤Ï134·ï¡ÊÆ±35.8¡ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±´ü´Ö¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ï1Ç¯Ì¤Ëþ¤¬6·ï¡ÊÆ±0.1¡ó¡¢1Ç¯°Ê¾å5Ç¯Ì¤Ëþ¤¬614·ï¡ÊÆ±10.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢¹ç·×620·ï¡ÊÆ±10.9¡ó¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î¹½À®Èæ¤ÏÌó3.5ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡ÀßÎ©5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÅÝ»º¤Î¸¶°øÊÌ¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¡£·Ð¸³ÉÔÂ¤äÌµ·×²è¤Ê¤É¤Î¡Ö»ö¶È¾å¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ï¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î28·ï¡Ê¹½À®Èæ20.9¡ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï124·ï¡ÊÆ±20.0¡ó¡Ë¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ï91·ï¡ÊÆ±67.9¡ó¡Ë¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î369·ï¡ÊÆ±59.5¡ó¡Ë¤ò8.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë¡£
¡¡ÀßÎ©5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î³ä¹ç¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3ÇÜÄ¶¤ÈºÝÎ©¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤ÎÈæÎ¨¤â¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë»ö¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇËÃ¾¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î°Â°×¤Ê¸«¹þ¤ß¤Ç¤ÎÀßÎ©¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤â¿³ºº¤Ë¶ìÎ¸
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÍ»»ñÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òËÜ¼ÒÅÐµÃÏ¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼ÂÂÖ¤¬ÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤¤´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤«¤é¸ýºÂ³«Àß¤äÍ»»ñ¤Ê¤É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÅÐµÃÏ¤ØË¬Ìä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îºß¤êÊý¤äÎ®ÄÌÊýË¡¡¢·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ìµ·Á¾¦ºà¤ò°·¤¦´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀßÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¼ÂÂÖ¤ä¸«ÄÌ¤·¤ÎÂÅÅöÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤ä¸«ÄÌ¤·¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤äÅÝ»º¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶õ¤ò¶Ä¤°¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡ÊÍ»»ñÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤ä¸«ÄÌ¤¤¤¬´Å¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ñËÜ¶â1±ß¡×ÌäÂê¤ò¤¢¤²¤ëÍ»»ñÃ´Åö¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤Í»»ñ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇÄã»ñËÜ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖºÇÄã»ñËÜ¶â1±ß¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤¬Á°Äó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¶âÍø¾å¾º¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹Ã´Åö¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ç¤â½çÄ´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¿®ÍÑÌÌ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Á³À¤ò´¶¤¸¤ë·Ð±Ä¼Ô¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡±ß°Â¤ä¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¤ÇÍ¿¿®¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ËÏÂÅª¤À¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤Ø¤ÎÍ¿¿®¤ÏµÕ²óÅ¾¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È²ÁÃÍ¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ¼Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2025Ç¯12·î29Æü¹æ·ÇºÜÍ½Äê¡Ö¼èºà¤Î¼þÊÕ¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë