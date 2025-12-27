2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（11月3日配信記事を再掲。記事は原文ママ）11月1日、人気YouTuberの夫婦が配信した動画が“児童虐待ではないか”と大炎上。本人は公式Xで《【ご報告】警察より調査がありました。今後の通報はお控えください》と最寄りの警察署に通報が相次いだことをポストするといっ