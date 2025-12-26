最強のふたり〜東大ラグビー再生物語（全６回／第３回）東大ラグビー部のNo.８としてプレーする副将の領木彦人（りょうき・げんと）は、法学部で学び、日本語、中国語、韓国語、英語の４カ国語を操る"クワドリンガル"だ。ラグビー部副将で4カ国語を操る領木彦人photo by Sportiva【東大生であることを意識させられる瞬間】「敬語とか苦手なんで、日本語がいちばん怪しいかもしれません（笑）。僕、父がラグビーをやっていて、