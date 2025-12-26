12月26日16時30分より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）の、タイムテーブルが公開された。 （関連：【画像あり】『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』タイムテーブル） 本放送は、6時間40分にわたる生放送にてオンエア。総勢65組のアーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる。 そ