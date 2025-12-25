女子プロゴルファーの渋野日向子（27）のマネージャーが12月21日、公式Instagramを更新し、渋野のささやかな変化を明かした。投稿では「皆さん気づいていないでしょう」と前置きしたうえで、「渋野さん 前髪ができました」と報告。久しぶりに前髪をつくった新ヘアスタイルを写真とともに紹介している。 【画像】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括「期待してます」と応