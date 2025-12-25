女子プロゴルファーの渋野日向子（27）のマネージャーが12月21日、公式Instagramを更新し、渋野のささやかな変化を明かした。投稿では「皆さん気づいていないでしょう」と前置きしたうえで、「渋野さん 前髪ができました」と報告。久しぶりに前髪をつくった新ヘアスタイルを写真とともに紹介している。

公開された写真には、室内のトレーニングスペースと思われる場所で、花束を抱えながら笑顔を見せる渋野の姿が収められている。自然に下ろされた前髪が柔らかな印象を与え、はじけるような笑顔と相まって、幼さと大人っぽさが同居する雰囲気を感じさせる一枚だ。ハッシュタグには「#おばあちゃんの提言から」「#一念発起」などが添えられ、家族の言葉をきっかけにした心境の変化であることもにじませた。

この投稿には、Instagramユーザーから「おばあちゃんの言葉、影響大きいようですね～ ニッコニコの渋野、最高で～す」「何しても可愛い」「気づいてました 前髪ある渋野ちゃんも、写真のニコニコ渋野ちゃんも可愛い」「気づいてるに決まってます。即です！ イメチェンですね！ とにかく爽やかで新たなスタートにはピッタリ」といった声が寄せられている。