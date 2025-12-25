日本テレビが放送する年末の音楽の祭典『発表! 今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード〜』が、12月29日に放送される。5時間半にわたって放送され、豪華アーティストが出演する予定だ。その出演者の中で今注目を集めているのが、アーティストのSKY-HIだ。【写真】ちょっと苦笑い…“日テレ国分騒動”に関しての直撃取材に応じる城島茂報道内容を認めて謝罪「同番組は、サブスクランキングデータから様々なジャンルで202