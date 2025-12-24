神奈川県内を結ぶ小田急江ノ島線で、2025年12月19日に列車の一部窓ガラスが大破し、遅れが生じた。高座渋谷（こうざしぶや）─長後（ちょうご）駅間を走行中に起きたという乗客談もある。小田急電鉄は取材に、現時点では原因不明とし、「外的要因を視野に踏切や車両に設置した防犯カメラからも破損した原因を調査しております」などと明かした。ケガ人は確認されていないという。「妙な音」→「間髪入れずガシャーン！と大きな音」