【シカゴ＝平沢祐】ヤクルトからポスティングシステムで米大リーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）が２２日、本拠地シカゴでの入団記者会見で背番号５のユニホームに袖を通し、「ようやくスタートラインに立てた気持ち」と晴れやかな表情で語った。冒頭に英語で自己紹介した際、「ホワイトソックス」と言って靴下を掲げ、報道陣約５０人が集まった会場を沸かせた。「目標は勝つこと、成長すること、挑み続