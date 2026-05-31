村上が右太もも裏の肉離れで負傷者リストに入った(C)Getty Imagesホワイトソックスは現地時間5月30日、村上宗隆が10日間の負傷者リスト（IL）に入ったことを発表した。前日29日のタイガース戦の3回に二ゴロを打った際に全力疾走し、右太もも裏を負傷して途中交代していた。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック『MLB公式サイト』によれば、村上は右太もも裏の肉離れで、重症度（グレード）は3段階で