サッカー日本代表の南野拓実選手が左膝前十字靱帯(じんたい)を断裂したと、所属クラブのフランス・モナコが日本時間22日未明に伝えました。南野選手は21日に行われたカップ戦に先発出場するも負傷し、前半36分に担架で運ばれ途中交代していました。その後、クラブの公式Xは「医療検査の結果、前十字靱帯断裂が確認されました」と発表。「タキはリハビリ期間を通じて、クラブの全面的なサポートを受けていきます。頑張れタキ。クラ