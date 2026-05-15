6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名に最年少で選出されたFW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）が15日、オンラインでの記者会見で現在の心境やワールドカップ（W杯）に向けた意気込みなどを語った。代理人からの電話で選出を知ったという後藤は「緊張がほぐれ、ホッとした気持ちになった」と振り返ったが、日本代表に選出されたのは昨年11月と今年3月の2回のみということもあり