オーストラリアといえば、急速に普及したデジタルデバイスやソーシャルメディアがもたらす若年層への悪影響――学力低下、集中力の欠如、メンタルヘルスの悪化――を食い止めるため、世界でも類を見ないほど厳格な「デジタルデトックス政策」や法的規制を導入しつつある。2023年から2025年にかけ、オーストラリア全土の学校でスマートフォン持ち込み禁止が実施された。さらに2024年11月、オーストラリア連邦議会は「Online Safety