6人乗りフリード！ホンダ「フリード」は、日常の使いやすさと居住性の高さを両立させたコンパクトミニバンとして、多くのユーザーから支持を集めているモデルです。そんなフリードには、ファミリー向けの定番である7人乗り仕様だけでなく、3列シートを取り除いた「サードレス 6人乗り仕様」が用意されています。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「6人乗りフリード」です！ 画像で見る！（