人気ボカロPの曲をプレイリスト化し、そこから本人へ様々な話を伺うインタビューシリーズ。今回は今まさに、シーン最先端でホットな話題も満載のボカロP・雨良さんが登場！YouTubeでは4000万回再生越えを記録し、まさに「2025年を代表する１曲」となった「ダイダイダイダイダイキライ」。ボカコレ2025秋への投稿から、時間差で海外圏へも人気がじわじわ拡大する「ジィガ」。そして直近の無色透名祭3では、“貫通”も話題となっ