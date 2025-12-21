TVアニメ『ダンダダン』第3期が、2027年放送となることが決定。ティザービジュアルが公開された。制作は引き続きサイエンス SARU が務める。『ダンダダン』は、累計発行部数1200万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカ