【ダンダダン】TVアニメ第3期は2027年放送決定！ ティザービジュアル公開
TVアニメ『ダンダダン』第3期が、2027年放送となることが決定。ティザービジュアルが公開された。制作は引き続きサイエンス SARU が務める。
『ダンダダン』は、累計発行部数1200万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
公開されたティザービジュアルは、これまでのビジュアルとは色合いが異なり、全体的に紫がかったカラーが目を惹くデザイン。宇宙怪獣の中から顔を出す謎の美少女が大きく描かれ、何かに驚いているかのように目を大きく見開くオカルンとターボババア、片膝を立ててしゃがみ、怪しむような視線を向けるモモが描かれている。第3期は、宇宙怪獣を ”着た” 美少女がストーリーの鍵を握るのか。
新たなエピソードの幕開けを告げるビジュアルに注目だ。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
『ダンダダン』は、累計発行部数1200万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
新たなエピソードの幕開けを告げるビジュアルに注目だ。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会