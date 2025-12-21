12月23日（火）より開幕する、高校バスケ日本一決定戦｢SoftBank ウインターカップ2025｣（令和7年度 第78回全国⾼等学校バスケットボール選⼿権⼤会）。近年ますます群雄割拠の様相を呈している男子では、夏のインターハイで初優勝を果たした鳥取城北、「U18トップリーグ」優勝の福岡大学附属大濠、そんな大濠に“バスケ王国”福岡県のウインターカップ予選決勝で勝利した福岡第一をはじめ、拮抗した実力をもつ強