最終入札69件…300万ドル（約4億6700万円）で落札天文学的な価格になった。ドジャース・大谷翔平投手の世界で1枚だけのサイン入りカードが18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」で300万ドル（約4億6700万円）で落札された。大谷のカード史上最高額を大きく更新し、米メディアも一斉速報。ファンも「OMG」「What!?（何だって）」と愕然としている。光り輝くアイテムだ。今回出品されたのは「2025 Top